dette vil påvirke oslo børs

Det er svært variert stemning på de asiatiske børsene torsdag morgen. I Japan klatrer Nikkei 0,18 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,01 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,05 prosent, og CSI 300 faller tilbake 0,10 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer derimot 1,24 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,33 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,65 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,92 prosent.

Tror børsen åpner opp

Nordnet, med analytiker Roger Berntsen i Spissen, tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,4].

– Oslo Børs (OBX-indeksen) endte ned 0,5 prosent onsdag, mens de toneangivende indeksene i USA steg mellom 0,1 og 0,4 prosent. Investorene i USA reagerte positivt på gårsdagens rentemøte der Fed-sjef, Jerome Powell, signaliserte uendret styringsrente (Fed Funds Rate) i 2020. Mer forutsigbarhet hva angår rentesetting i USA er godt nytt for alle investorer.



– De asiatiske børsene endte opp torsdag som en følge av onsdagens rentebeskjed fra USA. Skulle sentralbankens spådom om stabile renter det neste året bli en realitet, vil det gjøre det enklere for investorene å ta sine investeringsbeslutninger i perioden. Det er naturlig å anta at de europeiske børsene, inkludert Oslo Børs, også kan dra nytte av dette. Når det er sagt, i dag er det duket for rentemøte i ECB, noe som normalt har stor påvirkningskraft på aksjemarkedene i regionen. Det er for øvrig ikke ventet noen renteendring, dog spenningen er likevel stor gitt at dette er Christine Lagarde sitt første rentemøte som ny sentralbanksjef. I tillegg er det valg i Storbritannia i kveld.

Oljeprisen

Torsdag morgen omsettes Brent-oljen for 63,99 dollar fatet, opp 0,06 prosent, mens WTI-oljen er uendret på 58,81 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,16 dollar ved børsslutt tirsdag.

Wall Street

Onsdag kveld valgte den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, som ventet å holde renten uendret på 1,5 til 1,75 prosent.

Og om vi skal tro sentralbanksjefene i FED, vil den bli holdt uendret også det kommende året. Ifølge dot-plot diagrammet tror kun fire av de 17 sentralbanksjefene at det kommer en renteheving i løpet av 2020. Bare en kraftig oppgang i inflasjonen kan rokke ved det rentesynet.

Dow Jones steg onsdag 0,11 prosent til 27.911,30. S&P 500 endte opp 0,29 prosent, mens Nasdaq klatret 0,44 prosent til 8.654,05.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,43 prosent før den sluttet på 900,22 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 3,8 milliarder kroner.

SpareBank 1 Markets anbefaler nå kjøp av aksjer i Oslo Axess-noterte Nordic Mining, og setter kursmålet til fem kroner. Aksjen hoppet onsdag 20,25 prosent til 1,90 kroner.

Kjell Inge Røkke overrasket alle da han tirsdag kunne fortelle at han hadde kjøpt REC-aksjene til Jens Ulltveit-Moe på billigsalg. Nyheten sendte aksjen opp 10,53 prosent, men onsdag falt aksjen tilbake 0,09 prosent til 2,35 kroner.

Dette skjer i dag:

Makro:

Japan: Maskinordrer oktober

Tyskland: KPI november, kl. 08:00

Frankrike: KPI november, kl. 08:45

Sverige: Rentebeslutning, kl. 09:30

Sverige: Arbeidsledighet november, kl. 09:30

ØMU: Industriproduksjon oktober, kl. 11:00

ØMU: ESB rentebeslutning, kl. 13:45

ØMU: ESB pressekonferanse med Lagarde, kl. 14:30

USA: PPI november, kl. 14:30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14:30

Annet:

Idex Biometrics: Ekstraordinær generalforsamling, Advokatfirmaet Ræders lokaler, kl. 09:00

Kværner: Kapitalmarkedsdag, Høyres Hus, kl. 09:00-11:00, webcast

BOA SBL: Obligasjonseiermøte, Nordic Trustee, kl. 13:00

Helse: DNBs Nordic Healthcare Conference, Oslo

IEA: Oljemarkedsrapport, kl. 10:00

UK: Parlamentsvalg

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)