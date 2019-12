Kværner oppdaterer markedet

I forkant av Kværners kapitalmarkedsdag, har selskapet kommet med en rekke oppdateringer.

Blant annet melder selskapet at de nå har inngått en ny avtale med Samsung Heavy Industries og Aker Solutions, for felles levering av kommende FPSO-kontrakter.

«Partnerne har identifisert flere prospekter for FPSO-feltutbygginger som kan bli besluttet startet i løpet av de kommende årene, spesielt på den nordlige halvkule», heter det i meldingen.

De påpeker at de mener det kombinerte tilbudet fra tre av verdens ledende leverandører gir et konkurransedyktig tilbud, som skal ha blitt positivt mottatt av potensielle kunder.

Økte inntekter

Kværner trekker i oppdateringen også frem selskapet ambisjon om å øke de årlige inntektene til over 10 milliarder kroner for året 2023.

«Selskapet har de siste 15 månedene kommunisert at majoriteten av de store nye kontraktene forventes tildelt i 2020 og 2021. Den planlagte veksten mot 2023 gjenspeiler forventede effekter av nye kontrakter», heter det.

Grunnet avtagende marked for utdeling av kontrakter de to siste årene, venter imidlertid selskapet at inntektene i 2020 vil falle til et nivå på rundt seks milliarder kroner.

«EBITDA-marginen for 2020 estimeres til omtrent 3 prosent, noe som reflekterer en midlertidig synkende omsetning og at faste kostander er holdt stabile for å posisjonere for en oppgang fra 2021», skriver Kværner.

I inneværende år forventer selskapet en samlet omsetning på cirka 9,3 milliarder kroner, med en EBITDA-margin rundt 5-6 prosent.

Mer diversifisert

Kværner skriver også at de anslår at selskapets kontraktsporteføljen fremover vil være mer diversifisert når det gjelder prosjektstørrelser og bransjer.

Frem til nå har dette vært preget av hovedsakelig store nybyggprosjekter for olje- og gassinstallasjoner, ofte med betydelige forskuddsbetalinger fra kunder. Det har gjort at selskapet hatt et normalisert nivå for netto arbeidskapital (NCOA) på mellom minus 500 millioner kroner til minus 1 500 millioner kroner.

Nytt normalisert nivå for NCOA anslås å ligge på mellom 0 kroner (null) til negative 1 milliard kroner fra 2020 og fremover.

Selskapet trekker også frem at 2018 og 2019 har vært preget av betydelige investeringer, og det er anslått at de totale investeringene for de to årene samlet vil være på cirka 700 millioner kroner. Fra 2020 og fremover forventer selskapet et lavere investeringsnivå.

Se livesending fra Kværners kapitalmarkedsdag her.