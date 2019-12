DNB justerer bufferkrav

Finansdepartementet offentliggjorde i går endringer i kapitalkravene for norske banker, gjeldende fra 31.12.2020.

Basert på DNBs portefølje per tredje kvartal 2019, innebærer dette at det effektive krav til systemrisikobuffer vil være om lag 3,1 prosent, mot tidligere estimat på 3,9 prosent, går det frem av en børsmelding torsdag.

Departementet har uttalt at hensikten med omleggingen er å opprettholde soliditeten i norske banker etter at EUs regelverk (CRR / CRD IV) blir gjort gjeldende per 31/12 2019.

I den forbindelse har Finansdepartementet bedt Finanstilsynet utrede sammenhengen mellom pilar 1 og pilar 2, herunder kapitalkravsmarginen. På bakgrunn av dette vil DNB foreløpig ikke gjøre noen endringer i tidligere kommunisert kapitalmål på 17.9 prosent (CET1).

