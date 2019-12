Torsdagens handel på New York-børsen starter i rødt

Tre minutter etter at handelen tok til på New York-børsen hadde Nasdaq-indeksen falt 0,23 prosent og sto i 8.633,89 poeng, mens Dow Jones sto i 27.865,93 poeng etter en nedgang på 0,16 prosent.

Trump-effekten

Like etter børsåpning kunne imidlertid USAs president Donald Trump fortelle på Twitter at USA er «veldig nær» en avtale med Kina.

De tre nøkkelindeksene på Wall Street var ikke sene med å reagere, og har snudd opp til nye intradag-rekorder.

Dow Jones stiger 0,9 prosent til 28.168,47, Nasdaq 0,9 prosent til 28.168,47, mens den bredere S&P 500-indeksen også legger på seg 0,9 prosent til 3.170,21.

WSJ: Avlyser toll

Wall Street Journal melder nå at USA vil fjerne tariffer med opp mot 50 prosent på import av varer fra Kina, til en verdi på 360 milliarder dollar. Amerikanerne vil også avlyse tolløkning førstkommende søndag, ifølge avisen.

Dagens makro

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 252.000 per 7. desember, opp fra ikke-reviderte 203.000 uken før. Antallet er det høyeste siden 30. september 2017.

Konsensus lå ifølge Marketwatch på 220.000 jobless claims.

Fire ukers snitt kom inn på 224.000, opp fra ikke-reviderte 217.750 uken før.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var 1.667.000 per 30. november, ned fra reviderte 1.698.000 (opprinnelig rapportert: 1.693.000) uken før.

Samtidig viser andre tall at produsentprisene i USA var uendret fra oktober til november, mot ventet 0,2 prosent oppgang. Kjerne-PPI, eksklusive mat og energi, falt 0,2 prosent fra oktober til november, mot ventet en oppgang på 0,2 prosent.

Europa

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten uendret på 0,00 prosent. Samtidig blir den marginale innskuddsrenten stående på minus 0,50 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent. Dette var i tråd med konsensus.

ECB venter at styringsrentene holder seg på dagens eller lavere nivåer frem til inflasjonsutsiktene «på robust vis» nærmer seg et nivå tilstrekkelig nært, men under 2,0 prosent innenfor prognoseperioden.