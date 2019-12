Trump trigget sent børsrally

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 905,15 torsdag, etter en oppgang på 0,55 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 3.946 millioner kroner.

Wall Street falt de første minuttene av dagens handel, men like etter åpningen kunne USAs president Donald Trump fortelle på Twitter at han er «veldig nær» en stor avtale med Kina.

Tweeten har sendt de tre nøkkelindeksene i New York til nye intradag-rekorder, og effekten nådde også vår hjemlige børs, som svingte seg markant opp i sen handel.

Lagarde løftet bankene

Toneangivende Europa-børser trekker også oppover.

Britiske FTSE 100 stiger over én prosent på dagen for parlamentsvalget, der meningsmålinger flest har vist at Boris Johnson og det konservative partiet ligger an til å få rent flertall.

Ellers i Europa stiger tyske DAX 0,7 prosent og franske CAC 40 0,6 prosent etter Christine Lagardes første rentedom som sjef for Den europeiske sentralbanken (ECB).

Lagardes uttalelser på pressekonferansen om at eurosonens økonomi sakte, men stødig vil hente seg inn det kommende året utløse styrkelse i euroen og oppgang i europeiske banker.

Her hjemme endte DNB opp 2,2 prosent til 156,15 kroner på dagens tredje høyeste volum.

Trump-effekt i olje

Tweeten fra president Trump har også løftet oljeprisene ytterligere.

Brent-oljen er torsdag ettermiddag opp 1,2 prosent til 64,08 dollar fatet, som er like under nivåene ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen stiger 1,1 prosent til 58,92 dollar fatet.

På Oslo Børs steg Equinor 0,1 prosent til 168,15 kroner, Aker BP 1,8 prosent til 266,10 kroner, mens DNO falt 1,2 prosent til 10,08 kroner.

Stygg Kværner-smell

Rødt så også Kværner, som avholdt kapitalmarkedsdag torsdag.

Selskapet varslet der en forventning om at inntektene i 2020 vil falle til rundt seks milliarder kroner, grunnet et avtakende marked for utdeling av kontrakter de to siste årene.

Markedet reagerte med å sende Kværner ned hele 15,8 prosent til 11,04 kroner.

– De kommer egentlig med et ganske kraftig resultatvarsel som pakkes inn i et større budskap, sier analytiker Steffen Evjen i Danske Bank Markets til TDN Direkt.

Analytikerstanden mener ifølge nyhetsbyrået at selskapet med dette også sprer en usikkerhet rundt utbyttet fremover.

Nordic Nanovector falt 4,4 prosent til 28,02 kroner etter oppdatering av sin Lymrit fase 1-studie av Betalutin hos pasienter med Non-Hodkin's lymfekreft med tilbakefall.

Blant de mest omsatte falt for øvrig Telenor og Orkla drøye prosenten.

Yara viste styrke

På den positive siden utmerket Yara seg ved å stige nye 2,8 prosent til 356,10 kroner på dagens nest høyeste volum.

India overrasket i går med et nytt urea-anbud på nesten 1,5 millioner tonn, og Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen påpeker overfor TDN Direkt at ureamarkedet strammer seg til.

– Det at India kommer tilbake til markedet allerede nå, i en periode hvor kinesiske produsenter normalt skalerer noe ned, gjør at det blir et strammere marked, sier han.

Norsk Hydro endte opp 2,5 prosent til 32,46 kroner etter å ha inngått en ny milliardfasilitet der marginen er knyttet opp mot oppnåelse av selskapets klimamål.

Norwegian lettet 2,1 prosent til 37,76 kroner etter meldingen om at Southwest Airlines har blitt enig med Boeing om en MAX-kompensasjon.

Vi tar også med Nel på pluss 3,5 prosent til 7,64 kroner og BW Offshore på pluss 3,2 prosent til 60,85 kroner.

Gruverally fortsatte

I toppen av vinnerlisten finner vi igjen Nordic Mining, som fortsatte oppturen med nye 11,6 prosent til 2,12 kroner på Oslo Axess i kjølvannet av en positiv Sparebank 1 Markets-analyse tidligere i uken.

Meglerhus har et kursmål på fem kroner, og ser dermed stadig en oppside på 135 prosent.

Bare to aksjer steg mer.

Merkur Market-noterte Lavo.tv steg 34,3 prosent til ni øre, mens Polaris Media la på seg 13,3 prosent til 46 kroner.

Vi tar også med Elkem, som spratt opp 7,3 prosent til 23,36 kroner, muligens på tweeten fra Trump om at USA skal nærme seg «en stor avtale» med Kina.

Stupte på emisjon

Øverst på taperlisten var det bare én aksje som falt mer enn nevnte Kværner, og det var SoftOx Solutions som stupte 24,9 prosent til 26 kroner etter varsel om rettet emisjon.

Videre falt også Storm Real Estate og Prosafe tosifret, det vil si hhv. 11,2 prosent til 3,16 kroner og 11,1 prosent til 2,40 kroner.

Vi tar også med at 5th Planet Games gikk tilbake 9,9 prosent til 31 øre.