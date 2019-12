JPMorgan oppgraderer Starbucks til overvekt, fra tidligere nøytral skriver Marketwatch.

Bakgrunnen for oppgraderingen skal være at storbanken hadde et møte med CEO Kevin Johnson og CFO Pat Grismer.

Analytikerne John Ivankoe og Patrice Chen føler at Starbucks klarer å holde og i beste utfall overstige fastsatte mål for marginene og salget.

Kursmålet jekkes samtidig opp til 94 dollar per aksje, fra tidligere 90 dollar.

Starbucks-aksjen stiger to prosent torsdag til 88,3 dollar per aksje. Det vil si at JPMorgan ser en ytterligere oppside på 6,5 prosent i aksjen.