dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [0,5, 1] prosent.

Han kommer med en påminnelse innimellom all optimismen rundt utviklingen i handelskrigen.

«Hovedstridstemaene i handelskrigen, de som omhandler intellektuelle rettigheter, statlig overvåkning, samt Kinas klassifisering som «fremvoksende» i WTO er fortsatt uavklart. Det vil si: forhandlingene må antas å bli enda tøffere fremover. Med andre ord ligger det i kortene at fase 1-avtalen vil skrotes om disse forhandlingene skulle stoppe opp», blogger Berntsen.

Børsrally i Asia

Nye positive signaler rundt handelsforhandlingene sender de asiatiske børsene rett opp fredag morgen. I Japan klatrer Nikkei hele 2,60 prosent, mens Topix-indeksen er opp 1,63 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,29 prosent, og CSI 300 er opp 1,45 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 2,12 prosent.

Kospi i Sør-Korea er opp 1,46 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,46 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,59 prosent.

Oljeprisen

Fredag morgen omsettes Brent-oljen for 64,60 dollar fatet, opp 0,62 prosent, mens WTI-oljen er opp 0,49 prosent til 59,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,08 dollar ved børsslutt torsdag.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York nådde ny all-time high. Utviklingen kom i kjølvannet av Trump som sendte ut gode nyheter på Twitter.

– Vi nærmer oss veldig en stor avtale med Kina. De ønsker den, og det samme gjør vi, skrev den amerikanske presidenten i en tweet torsdag ettermiddag.

Dow Jones steg 0,79 prosent til 28.132,05, mens S&P 500 endte opp 0,86 prosent til 3.168,57. Nasdaq Composite klatret 0,73 prosent til 8.717,32.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 905,15 torsdag, etter en oppgang på 0,55 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 3.946 millioner kroner.

Kværner, som avholdt kapitalmarkedsdag torsdag, varslet en forventning om at inntektene i 2020 vil falle til rundt seks milliarder kroner, grunnet et avtakende marked for utdeling av kontrakter de to siste årene. Aksjen falt hele 15,8 prosent til 11,04 kroner.

Øverst på taperlisten var det bare én aksje som falt mer enn nevnte Kværner, og det var SoftOx Solutions som stupte 24,9 prosent til 26 kroner etter varsel om rettet emisjon.

Dette skjer i dag:

Makro, Norge (SSB)

Villreinjakt, 2019 Internett-målingen, 2019

Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal Fritidsbyggområder, 1. januar 2019

Tallene legges som vanlig frem klokken 08:00.

Makro, utenlands

Japan (00:50): Tankan-undersøkelsen, 4. kvartal Japan (05:30): industriproduksjon, endelig, oktober

Spania (09.00): KPI, endelig, november USA (14:30): importpriser, november

USA (14:30): detaljhandel, november USA (16:00): lager usolgte varer, oktober

Kilder: SSB, TDN Direkt