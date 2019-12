Globale aksjeindekser suser til nye høyder

President Donald Trump meldte i går om at en handelsavtale er svært nært forestående, noe som førte til entusiasme i aksjemarkedet. Bloomberg mener at kilder i det hvite hus sier at en avtale blir offentliggjort i dag.

Nye høyder

«Nyheten sendte i går aksjemarkedet til nye høyder og globale aksjeindekser er nå på ny high for første gang siden starten av 2018», skriver Nordea Markets i fredagens morgenrapport.

Ifølge analytikene skal avtalen innebære en halvering av amerikanske tollsatser på kinesiske varer mot at Kina kjøper mere amerikanske landbruksvarer og øker beskyttelsen av immatrielle rettigheter.

«Det er fortsatt mange kontroversielle saker som ikke er tatt med i denne avtalen, men begge land er tjent med å få en mindre avtale på plass nå», slår Nordea fast.

Happy days

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York nådde ny all-time high torsdag. Dow Jones steg 0,79 prosent til 28.132,05, S&P 500 endte opp 0,86 prosent til 3.168,57 mens Nasdaq Composite klatret 0,73 prosent til 8.717,32.