REC-rally i positiv børsåpning

Pilene peker oppover fra start på Oslo Børs.

Hovedindeksen står etter 32 minutters handel i 910,36, etter en oppgang på 0,58 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 616 millioner kroner.

I Europa viser FTSE 100 vei med en oppgang på 0,9 prosent etter at de konservative og statsminister Boris Johnson sikret rent flertall i parlamentet.

Dermed ser veien mot en Brexit 31. januar straks mye lettere ut.

Kina-effekt for REC

Optimismen rundt en fase 1-avtale i handelskrigen mellom USA og Kina lever videre, og forklarer nok at aksjer som REC Silicon og Elkem viser vei på vinnerlisten.

Førstnevnte stiger 7,5 prosent til 2,57 kroner, sistnevnte 6,3 prosent til 24,84 kroner etter markant oppgang også mot slutten av gårsdagens handel, i kjølvannet av president Donald Trumps tweet.

Kun to aksjer stiger mer enn REC Silicon.

SoftOx Solutions spretter opp igjen 13,1 prosent til 29,40 kroner etter å ha mottatt høy interesse i den rettede emisjonen, som innbrakte 75 millioner kroner brutto.

Prosafe er opp 8,0 prosent til 2,59 kroner.

Ny Kværner-nedtur

På den negative siden fortsetter nedturen for Kværner etter gårsdagens nedjusterte 2020-guiding på kapitalmarkedsdagen, og aksjen faller nye 2,2 prosent til 10,80 kroner.

Flere meglerhus, deriblant ABG Sundal Collier, nedgraderer ifølge TDN Direkt aksjen fra kjøp til hold.

En relativt kort taperliste toppes av Okea, EMGS og Oslo Axess-noterte Aega, som faller 3-4 prosent.

Etter to dager med markant oppgang i kjølvannet av en positiv Sparebank 1 Markets-analyse tidligere denne uken, går Nordic Mining tilbake 2,8 prosent til 2,06 kroner.

Blant tungvekterne utmerker Storebrand og Orkla seg negativt, ved fall på hhv. 2,1 prosent til 69,14 kroner og 1,4 prosent til 88,20 kroner.

Blant positive tungvektere merker vi oss Subsea 7 på pluss 2,0 prosent til 99,42 kroner og DNB på pluss 0,9 prosent til 157,05 kroner på nest høyeste volum så langt.

Oppsving for oljen

Oljeprisene har fått seg et oppsving etter gårsdagens positive beskjed fra Trump, til tross for spådommer om at markedet kan bli overforsynt i første halvår 2020.

Brent-oljen stiger 0,4 prosent til 64,73 dollar fatet i dagens handel, noe som er opp fra rundt 64,10 dollar ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen legger på seg 0,3 prosent til 59,40 dollar fatet.

– Det er vanskelig å dra en klar konklusjon på det siste som har kommet ut. Det ser ut til å være nært, men vi har alle ventet på denne avtalen, sier Gene McGillian i Tradition Energy til CNBC.

På Oslo Børs stiger Equinor én prosent til 169,75 kroner, Aker BP 1,4 prosent til 269,80 kroner og DNO 2,0 prosent til 10,29 kroner.