Tar opp dekning på Bank Norwegian-aksjen

Kepler Cheuvreux tar opp dekning på Norwegian Finans Holding-aksjen, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset setter kursmålet på 105 kroner for pr. aksje.

Kepler Cheuvreux melder at neste fase for nordiske nisjebankene innen forbrukerfinans kommer til å bli karakterisert av lavere vekst og press på marginer, skriver TDN Direkt. Kepler Cheuvreux spår at Bank Norwegian er et sterkt case for akselerert konsolidering i sektoren.

– Sampo kjøpte en eierandel på 17,5 prosent i august, og vi tror de vil fortsette med å legge inn et bud på resten av bankens aksjer, skriver Kepler Cheuvreux.

Aksjen stiger 0,27 prosent fredag til 93,80 kroner. Hittil i år er aksjen opp 40 prosent.