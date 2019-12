Nye leiekontrakter for Entra

Entra har sikret nye leiekontrakter for næringseiendom i Verkstedveien 3 på Skøyen i Oslo. De har også forlenget leiekontrakter.

Codan Insurance har fornyet sin kontrakt for 3.350 kvadratmeter. Kontrakten har en varighet på seks år, og starter i februar i 2020.

Direktoratet for e-helse har tegnet under en ny leieavtale for et areal på 1.500 kvadratmeter. Også denne avtalen varer i seks år fra februar 2020.

Norsk Helsenett SF har reforhandlet en tidligere kontrakt for 1.500 kvadratmeter. Den trer i kraft i oktober 2023, og skal vare i 2,3 år.