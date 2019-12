Trump tilbakeviser WSJ-artikkel - Wall Street åpner ned

– Wall Street Journal-artikkelen om Kina-avtalen er fullstendig feil. Spesielt når det kommer til tariffer. Fake news. De burde finne en bedre kilde, skriver Trump på Twitter en liten halvtime før New York-børsene åpner.

Kina har varslet pressekonferanse relatert til mulig handelsavtale med USA fredag ettermiddag.

Dette mener Trump er galt

Det kom torsdag positive signaler om handelsavtale mellom Kina og USA. Ifølge Bloomberg mangler avtalen kun president Donald Trumps underskrift.

Wall Street Journal skrev tidligere torsdag at USA vil fjerne tariffer med opp mot 50 prosent på import av varer fra Kina, til en verdi på 360 milliarder dollar. Amerikanerne vil også avlyse tolløkning førstkommende søndag, ifølge avisen. Dette mener Trump er feil.

I går endte børsene i USA solid opp, og både Dow Jones- og S&P-indeksen nådde nye all-time high.

Wall Street i rødt

Trumps twitter-melding om at Wall Street-artikkelen ikke stemmer, gjør at indeksene på New York-børsen synker i åpningshandelen fredag:

Dow Jones starter ned 0,10 prosent til 28.104,04 poeng.

starter ned 0,10 prosent til 28.104,04 poeng. S&P svekkes 0,17 prosent til 3163,10 poeng.

svekkes 0,17 prosent til 3163,10 poeng. Nasdaq faller 0,16 prosent til 8704,51 poeng.

Makrotall skuffet

Detaljhandelsomsetningen gikk opp 0,2 prosent på månedsbasis i november. Eksklusivt bilsalget var oppgangen 0,1 prosent for måneden.

Det er svakere enn konsensus spådom. Det var på forhånd ventet at detaljomsetningen skulle stige 0,5 prosent, samt opp 0,4 prosent eksklusive kjøretøysalg, ifølge Direkt Makro.

Importprisindeksen i USA steg 0,2 prosent på månedsbasis for november. Det er akkurat som økonomene ventet.