Det endte med forsiktig oppgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene steg.

Fredagen ble preget av nyheten om at USA og Kina var blitt enige om en første fase av en handelsavtale. De to landene tar sikte på å signere avtalen i januar.

Avtalen innebærer blant annet en gradvis nedtrapping av toller, og at Kina skal øke importen av amerikanske landbruksprodukter.

– Vi er enige om en veldig stor fase 1-avtale med Kina. De har blitt enige om mange strukturelle endringer og massive kjøp av landbruksprodukter, energi og produserte varer, pluss mye mer. De 25 prosent tariffene vil forbli som det er, med 7,5 prosent satt på store deler av resten..., skrev Trump på Twitter.

15. desember var det varslet at nasjonene ville øke tollen på hverandres varer. Derfor ble denne datoen ansett som et avgjørende tidspunkt. Det blir ikke noe av, bekreftet presidenten.

– Vi vil påbegynne fase 2-avtalen umiddelbart, fremfor å vente til etter 2020-valget. Dette er en utrolig avtale for alle, skrev Trump.

Dow Jones steg marginale 0,01 prosent til 28.135,65.

15 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble kredittkortselskapet American Express som steg 1,69 prosent.

Apple steg 1,36 prosent til ny all-time high. Oppgangen kan nok tilskrives handelsavtalen som sørger for at Apple unngår toll på 15 prosent for sine viktigste produkter, inkludert iPhone, iPad og Macbook, meldte Bloomberg.

Microsoft steg 0,84 prosent, mens Walmart steg 0,47 prosent.

Til tross for oppgang i oljeprisen falt Exxon Mobil og Chevron 1,56 og 0,72 prosent.

Nasdaq steg 0,20 prosent til 8.734,88.

Snap steg 4,43 prosent etter at JMP Securities oppgraderte aksjen fra «market perform» til «outperform».

Amazon steg forsiktige 0,03 prosent, mens Facebook falt 1,34 prosent.

Chipprodusenten AMD falt 3,38 prosent.

Tesla falt 0,36 prosent.

S&P 500 steg 0,06 prosent til 3.170,35.

På vinnerlisten finner vi blant annet Adobe som steg 3,92 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall som slo forventningene.

Paypal steg 1,87 prosent, mens kleskjedene Nordstrom og Macys falt henholdsvis 3,28 og 3,44 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt hele 9,33 prosent til 12,64.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 0,78 prosent til 64,92 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 1,01 prosent til 59,80 dollar per fat.

Spreaden mellom den toårige og den tiårige amerikanske statsrenten er nå på 22 basispunkter. 2-åringen er ned 4,8 basispunkter til 1,61 prosent, mens 10-åringen er ned 6,7 prosent til 1,83 prosent. 30-åringen er ned 6,7 basispunkter til 2,26 prosent.

Gullprisen er opp 0,53 prosent til 1.480,10 dollar per unse.