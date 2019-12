Svak børsoppgang i Asia

I Japan går Nikkei opp 0,24 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,08 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,06 prosent, mens CSI 300 er ned 0,01 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,35 prosent.

I Sør-Korea svekkes Kospi 0,05 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia er derimot opp 0,97 prosent,mens Straits Times i Singapore stiger 0,02 prosent.

Handelsavtale

Kina og USA ble fredag delvis enige om en fase 1-avtale i handelskrigen. Nasjonene unngikk å sette opp tollen slik som var planlagt søndag. USAs finansminister Steven Mnuchin tror verdensøkonomien vil dra fordel av handelsavtalen mellom USA og Kina.

– I en veldig lang periode var USA åpne for Kina, men Kina var ikke åpne for USA. Det var veldig strenge restriksjoner, og mellom den største og nest største økonomien i verden burde det være mer handel frem og tilbake, og det er det vi har jobbet med. Jeg tror avtalen ikke bare vil være bra for USA, men at den også vil være veldig bra for global vekst, sier Mnuchin.



USAs president Donald Trump har varslet at han vil gå i gang med en fase 2-avtale med Kina umiddelbart.

Makro

Veksten i Kinas industri- og detaljhandelsektor slo forventningene i november. Industriproduksjonen økte 6,2 prosent i november i år sammenlignet med fjoråret. Det var på forhånd ventet en vekst på fem prosent, ifølge Reuters.

Detaljsalget økte med 8,0 prosent fra november i fjor. Det var litt opp fra forventet vekst på 7,6 prosent. Shoppingdagen Singles Day får en stor del av æren.