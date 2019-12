dette vil påvirke oslo børs

Oljeprisen stiger litt mandag morgen. Brentoljen er opp 0,48 prosent til 64,98 dollar pr. fat, mens WTI-oljen står i 59,75 dollar fatet, opp 0,54 prosent.

Til sammenligning var prisen for et fat nordsjøolje 65,20 dollar fatet ved børsens stengetid fredag.

Spådom

Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår børsoppgang på 0,1 prosent, eller innenfor intervallet -0,1, 0,2 prosent.

Asia

I Japan går Nikkei opp 0,24 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,08 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,06 prosent, mens CSI 300 er ned 0,01 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,35 prosent.

I Sør-Korea svekkes Kospi 0,05 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia er derimot opp 0,97 prosent,mens Straits Times i Singapore stiger 0,02 prosent.

Handelsavtale

Kina og USA ble fredag delvis enige om en fase 1-avtale i handelskrigen. Nasjonene unngikk å sette opp tollen slik som var planlagt søndag. USAs finansminister Steven Mnuchin tror verdensøkonomien vil dra fordel av handelsavtalen mellom USA og Kina.

– I en veldig lang periode var USA åpne for Kina, men Kina var ikke åpne for USA. Det var veldig strenge restriksjoner, og mellom den største og nest største økonomien i verden burde det være mer handel frem og tilbake, og det er det vi har jobbet med. Jeg tror avtalen ikke bare vil være bra for USA, men at den også vil være veldig bra for global vekst, sier Mnuchin.

USAs president Donald Trump har varslet at han vil gå i gang med en fase 2-avtale med Kina umiddelbart.

Brexit

Statsminister Boris Johnson lover at det nyvalgte Parlamentet skal stemme over brexitavtalen som han og EU har blitt enige om, før julen ringes inn.

Ettersom toryene nå har et solid flertall i det nye Parlamentet, ventes det at avstemningen vil bli en formalitet. Avtalen innebærer at Storbritannia forlater EU innen 31. januar.

Johnson har planer om store omveltninger i regjeringsapparatet og vil legge ned flere departementer, ifølge Sunday Times. I tillegg vil han erstatte en rekke embetsfolk med eksterne eksperter i et forsøk på å omforme økonomien og politikken. Omorganiseringen vil skje i februar etter at brexit har funnet sted, ifølge Sunday Times.

Les Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank, sin analyse om Brexit her.

Wall Street

Det endte med forsiktig oppgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene steg. Dow Jones var opp marginale 0,01 prosent til 28.135,65. Nasdaq steg 0,20 prosent til 8.734,88, mens S&P 500 styrket seg 0,06 prosent til 3.170,35.

Hovedindeksen

Oslo Børs avsluttet sist uke opp 0,69 prosent til 911,390 poeng. Det ble omsatt egenkapitalbevis og aksjer for 4,2 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Japan: PMI foreløpig desember 1.30

Kina: boligpriser november 2.30

Kina: industriproduksjon, detaljhandel, investeringer november 3.00

Kina: arbeidsledighet november 3.00

Norge: skatteregnskap november 8.00

Norge: handelsbalansen november 8.00

Frankrike: PMI foreløpig desember 9.00

Tyskland: PMI foreløpig desember 9.30

EMU: PMI foreløpig desember 10.00

Storbritannia: PMI foreløpig desember 10.30

USA: Empire manufacturing-indeks desember 14.30

USA: Markit PMI foreløpig desember 15.45

USA: NAHB boligindeks desember 16.00

Utenriks:

Belgia behandler Puigdemont-arrestordre

En belgisk domstol behandler Spanias nye arrestordre på den katalanske separatistlederen Carles Puigdemont.

Utenriksministermøte i Spania

Europeiske og asiatiske utenriksministre møtes i Spania. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) deltar.

Regjeringssamtaler i Nord-Irland

Nye samtaler for å få på plass regjering i Nord-Irland starter.