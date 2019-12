Twitter-aksjen: – Flere aksjonærer som synes nok er nok

– Man skulle tro at mulighetene for selskapet var enorme, med en aksjekurs som reflekterte dette. Det er langt ifra tilfellet. Sjefen, Jack Dorsey, kom tilbake i sjefsstolen i 2015, og har siden dette sett aksjekursen falle 15 prosent, en ganske trist utvikling når man ser Facebook hoppe 129 prosent og S&P 500 stige 50 prosent, skriver Paulsen i et ferskt innlegg på Nordnet.

Han peker på at selv om Donald Trump, USAs president, bruker Twitter svært aktivt, så går ikke aksjen opp.

Paulsen tror ikke Twitter gjør seg mer populært ettersom at Jack Dorsey har varslet at han skal ha mer fri og flytte til Afrika, men likevel fungere som delvis konsernsjef.

– Så er det flere aksjonærer som nå synes at nok er nok, skriver Paulsen.



Twitter la frem en rapport i sommer som viste 14 prosent vekst i brukere som bruker plattformen daglig. Det var nesten 140 millioner daglige brukere.

En Twitter-aksje koster 30,35 dollar.