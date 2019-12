Norges Bank vil holde renten uendret

Denne uken er det duket for årets siste rentebeskjed fra Norges Bank.

- Vi tror at Norges Bank vil holde renta i ro, slik de har signalert, og vi tror også at selve rentebanen vil være lite endret, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken i en oppdatering mandag.

Svakere enn anslag

Hun peker på at den ene siden utvikler norsk økonomi seg svakere enn anslått av Norges Bank.

- Både BNP- og sysselsettingsveksten har vært svakere enn lagt til grunn i siste pengepolitiske rapport. Denne avmatningen ble også bekreftet av kontaktbedriftene i Norges Banks regional nettverk; veksten de siste tre månedene har vært svakere enn tidligere anslått, skriver Due-Andresen, og fortsetter:

- Videre melder bedriftene i nettverket at kapasitetsutnyttingen har flatet ut fremfor å ta seg videre opp, slik Norges Bank har lagt til grunn.

Hun mener det er desto viktigere at nettverkets vekstprognoser for de neste seks månedene er justert en god del ned.

- Man kan hevde at Norges Bank allerede har tatt høyde for svakere vekst de neste kvartalene. Men ettersom veksten i foregående måneder har vært svakere enn forventet, virker det rimelig å hevde at vekstavmatningen har inntruffet tidligere enn sentralbanken anslo, skriver Due-Andresen, som mener at isolert sett trekker dette rentebanen ned.

Svak krone er ikke nok

- På den andre siden har den norske krona igjen utviklet seg svakere enn Norges Bank ventet, skriver sjeføkonomen.

Hun peker på at isolert sett er dette et forhold som trekker rentebanen opp.

- Men slik vi ser det er ikke dette «krone-argumentet» sterkt nok til å løfte rentebanen så mye at det blir en sannsynlighetsovervekt for en ny renteøkning, særlig siden vekstavmatningen her hjemme har blitt såpass tydelig, mener Due-Andresen, og fortsetter;

- Vi tror heller Norges Bank vil videreføre kommunikasjonen fra september, som også ble gjentatt ved rentemøtet i oktober: det mest sannsynlige er at renta blir liggende på dagens nivå i perioden fremover.