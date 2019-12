Svakere salg for H&M i fjerde kvartal

H&M hadde en økning i salget i lokale valutaer på 5 prosent til 61.704 millioner svenske kroner i det avvikende regnskapsårets fjerde kvartal, mot samme kvartal i 2017/2018.

Det var på forhånd ventet en oppgang på 5,7 prosent til 62.267 millioner svenske kroner i det avvikende regnskapsårets fjerde kvartal, sammenlignet med samme periode året i forveien.

I rapporten står det at Black Friday slo negativt ut for kleskjempen, da dagen falt en kalenderuke senere, som betyr at en del av omsetningen ikke blir synlig før i desember.

Beløpet er imidlertid ventet å bli 500 millioner svenske kroner.

Justerer man salget for dette beløpet, økte salget i lokale valutaer med 6 prosent, sammenlignet med året i forveien.

Ifølge Dagens Industri hadde meglerhusene ABG Sundal Collier og Nordea spådd i forkant av dagens rapport en svakere avslutning på året.

For det avvikende regnskapsåret 2019 fortsatte H&M-gruppen likevel veksten.

Nettosalget økte med 11 prosent til 232.764 millioner svenske kroner i det avvikende regnskapsåret 2019, mot 210.400 i det avvikende regnskapsåret 2018.

Selskapet legger frem helårsrapporten 30. januar 2020.

H&M har steget hele 50 prosent på børsen hittil i år.