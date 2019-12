Oslo Børs åpner opp - handelsavtale løfter sol-aksjer

Etter to minutters handel stiger Oslo Børs 0,45 prosent til 915,51 poeng. Det ble umiddelbart omsatt aksjer for 53 millioner kroner.

Oljeprisen

Brentoljeprisen er mandag morgen opp 0,68 prosent til 65,12 dollar pr. fat. WTI-oljen stiger 0,79 prosent til 59,90 dollar for et fat.

Til sammenligning var prisen for et fat nordsjøolje 65,20 dollar fatet ved børsens stengetid fredag.

Equinor åpner opp 0,12 prosent til 170 kroner, mens Aker BP hopper opp 0,40 prosent til 272,90 kroner. DNO er opp 1,4 prosent til 10,77 kroner.

Ultimovacs klatrer videre

Biotekselskapet Ultimovacs, som har kjendistung eierliste, åpner uken godt, akkurat som de avsluttet den forrige.

Ultimovacs opplystesist uke at den universelle kreftvaksinen UV1 vil bli testet i en stor, randomisert kombinasjonsstudie i mesoteliom initiert av Rikshospitalet. I åpningshandelen er Ultimovacs opp 13,01 prosent til 41,70 kroner.

Handelsavtale gir styrke

EAM Solar får en god start, opp 12,27 prosent til 12,35 kroner. Også REC Silicon, nå med Kjell Inge Røkke på laget, åpner solid opp. Aksjen stiger 5,51 prosent til 2,68 kroner.

Det samme gjelder Aega, som styrkes 7,27 prosent til 1,18 kroner.

Trolig er det handelsavtalen mellom Kina og USA, som ble kjent fredag ettermiddag, som gjør at aksjene letter. Grunnet handelskrigen har Kina vært et vanskelig marked for solenergi-selskapene.

Polar sliter

Polar Media er blant taperne i åpningshandelen, ned 12,33 prosent til 38,40 kroner. Fredag falt aksjen 4,78 prosent.

Multiconsult kunngjorde at de hadde fått på plass en millionavtale i Polen mandag morgen, men aksjen ramler likevel 2,35 prosent til 66,60 kroner.

Zwipe-ME T stuper ned 75 prosent til 0,002 kroner. Det er klart verst hittil i dag.