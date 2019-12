TargetEveryOne inngår nytt samarbeid

TargetEveryOne og Vonage har blitt enige om å samarbeide i det europeiske markedet, fremgår det av en oppdatering mandag.

Vonage er en verdens ledende tilbydere på kommunikasjon.

Samarbeidet vil gi TargetEveryOne muligheten til å benytte seg av tjenester for direkte kommunikasjon som WhatsApp Business, Facebook Messenger og Viber.

– Dette representerer et betydelig skritt mot vårt mål om et større europeisk marked. Gjennom vårt samarbeid med Vonage blir det mulig for oss å virkelig være en partner til våre globale kunder, sier administrerende direktør i TargetEveryOne, Hosni Teque-Omeirat.

Nyheten løfter aksjen på Oslo Børs, og er hittil i mandagens handel opp 22,64 prosent til 0,65 kroner.