Elkem får 50 millioner i støtte fra Forskningsrådet

Elkem har mottatt støtte på 50 millioner kroner for seks prosjekter fra Forskningsrådet i søknadsrunden 2019, over en periode på tre år.

Elkem fikk dermed støtte til alle prosjektene det søkte om tidligere i år, skriver selskapet i en melding.

Støtten til hvert prosjekt varierer mellom 8 og 10,6 millioner kroner, og den endelige allokeringen for hvert spesifikt prosjekt er klart etter et kontraktsmøte med Forskningsrådet i februar.

– Prosjektstøtten er med på å løse utfordringer i miljøet, fornybar energi og sirkulær økonomi. Tilskuddet fra Forskningsrådet er utrolig viktig, fordi det utløser investeringer for forskning og utvikling og teknologiutvikling i industrien, sier Håvard Moe, seniordirektør Elkem Technology.

Forskningsrådet offentliggjorde mandag hvilke bedrifter som til sammen får 1,25 milliarder forskningskroner.

– Forskning og innovasjon blir stadig viktigere når vi skal omstille oss. Vi ønsker at flere bedrifter skal satse og investere for å utvikle fremtidens næringsliv. Pengene skal bidra til at bedrifter tør å satse på prosjekter som gir store verdier til samfunnet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.