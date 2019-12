dette vil påvirke oslo børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,2] prosent tirsdag.

«Både de amerikanske, samt flere av de europeiske indeksene stengte i ny all-time high i går, deriblant hovedindeksen i Danmark og Sverige. Her hjemme, derimot, er det ca. fire prosent til ny toppnotering», blogger Berntsen.

Optimismen i kjølvannet av fase 1-avtalen i handelskonflikten mellom USA og Kina preger fortsatt markedene, med nye rekorder på Wall Street i går og børsoppgang i Asia tirsdag.

Partene har blitt enige om å redusere tollbarrierene overfor hverandre mot at Kina øker sin import av jordbruksprodukter og råvarer fra USA betydelig.

– Mye gjenstår

Finansminister Steven Mnuchin uttalte lørdag at avtalen vil bli signert tidlig i januar, hvorpå arbeidet med fase 2 vil starte.

– Men det er ganske mye arbeid som gjenstår, og jeg tror markedene vil få en sen oppvåkning til det faktum at de ikke akkurat kan avvise denne risikoen gjennom 2020, sier global strateg i J.P. Morgan Asset Management, Hannah Anderson, til CNBC tirsdag.

Berntsen påpeker også at handelskrigen på ingen måte er over.

«De vanskeligste stridstemaene er ventet å ta flere år å «lande». Med andre ord er kampen om «verdensherredømme» langt fra over», fortsetter han.

Flate oljepriser

Oljeprisene er relativt lite endret.

Brent-oljen er bittelitt opp til 63,38 dollar fatet, som er litt ned fra 65,50 dollar ved stengetid i Oslo i går. WTI-oljen er omtrent uendret på 60,22 dollar fatet.

Både Brent og WTI er uansett fortsatt rundt sine høyeste nivåer siden september, etter å ha steget over seks prosent siste ti dager.

Oppgang i Oslo

Hovedindeksen på Oslo Børs endte mandag opp 0,5 prosent til 916,15.

Equinor falt 0,2 prosent til 169,40 kroner, men det var en annen oljeaksje som utmerket seg mest positivt. Interoil toppet vinnerlisten etter en oppgang på 43 prosent til 3,16 kroner, og har dermed steget 78 prosent den siste uken.

Selskapet har kalt inn eierne av et sikret obligasjonslån, for å se på muligheten for å omgjøre 35 prosent av lånebeløpet til egenkapital.

Borregaard falt 3,4 prosent til 92,50 kroner etter resultatvarsel, mens REC Silicon – nå med Kjell Inge Røkke på laget – steg 10,6 prosent til 2,81 kroner.