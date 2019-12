Fall for sjømat-aksjene

Oslo Børs åpnet ned før den etter en halvtimes handel var opp 0,05 prosent. Ved lunsjtider er hovedindeksen ned igjen med 0,16 prosent til 914,61. Det har blitt handlet aksjer for 1,25 milliarder kroner hittil.

Oljeprisen

Brentoljen er opp 0,60 prosent til 65,36 dollar pr. fat. WTI-oljen stiger 0,75 prosent til 60,16 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 65,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) kom i går ut med en ny månedlig prognose, hvor blant annet amerikansk skiferproduksjonen ifølge TDN Direkt er ventet å stige til 9,135 millioner fat pr. dag neste måned. Det vil i såfall være ny rekord.

Ellers har både JP Morgan og Goldman Sachs ifølge nyhetsbyrået hevet sitt oljeprisanslag for neste år, og viser til produksjonskutt i Opec+ og bedrede handelsutsikter mellom Kina og USA.



Equinor er opp 1,15 prosent til 171,35 kroner, mens Aker BP stiger 0,91 prosent til 276,80 kroner. Sistnevnte meldte i morges at det mandag ettermiddag ble produsert olje fra Valhall Flanke Vest i Nordsjøen for første gang.

Sjømat

Sjømat-indeksen er ned 1,99 prosent til nå i dag. Dette til tross for at lakseprisen har vært stabilt høy den siste tiden, og at førjulstiden tradisjonelt sett er en sesongsterk periode. Pareto Securities har estimert en laksepris på 71 kroner pr. kilo denne uken . SpareBank 1 har også kommet med gode utsikter for 2020 . Det har i høst vært diskusjoner om lakseskatt i Norge.

Salmar er ned 2,06 prosent til 551,20 kroner. Lerøy Seafood faller 2,78 prosent til 58,74 kroner. Mowi, nest mest omsatt bak Equinor, tynges 1,44 prosent til 225,70 kroner. Grieg Seafood er ned 1,85 prosent til 137,90 kroner. Bakkafrost synker 2,80 prosent til 625,50 kroner.

Sol-aksjene skinner videre

Rec Silicon er opp 6,05 prosent til 2,98 kroner. Tidligere i dag ble aksjen omsatt for over 3 kroner. Aksjen er opp cirka 40 prosent den siste uken, og trolig er det handelsavtalen mellom Kina og USA som fortsatt løfter aksjen.

Også Scatec Solar, som sikret nye kontrakter tirsdag, er høyt omsatt og klatrer, opp 3,46 prosent til 107,6 kroner. Sol-aksjene fikk seg et umiddelbart løft mandag morgen, etter positive signaler rundt handelsavtale fredag ettermiddag.

Av andre vinnere kan man trekke frem Nordic Semiconductor, opp 4,33 prosent til 56,60 kroner, og Nordic Nanovector som stiger 7,69 prosent til 32,76 kroner.

Best fart har Storm Real Estate, opp 32,45 prosent til 4,00 kroner.

Tapere

Blant verstingene finner vi PCI Biotech Holding, omsatt for 16 millioner, som faller 4,81 prosent til 75,2 kroner. Next Biometris Group svekkes med 4,84 prosent til 3,05 kroner.

Merkur Market-noterte Golden Energy er dagens største taper, etter et stup på 23,08 prosent til 3,00 kroner.