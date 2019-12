Axxis Geo Solutions faller kraftig på Oslo Børs

Rett over kl. 12 tirsdag ble det innført børspause i Axxis Geo Solutions, og bare 15 minutter etter ble det åpnet opp for handel igjen, opplyses det i meldinger fra Oslo Børs.

Selskapet har også sendt ut en børsmelding der de viser til at de 23. september kunngjorde en intensjonsavtale, og at denne nå skaper utfordringer for selskapet.

Axxis skriver videre at de har gjort en betydelig innsats for å ferdigstille den endelige kontrakten, men at dette er underlagt at deres klient får en egen kontraktstildeling fra sine partnere. Der er oppstart utsatt og redusert fra det opprinnelige omfanget på 28 fartøymåneder. Dette vil også forsinke kontraktstildelingen til Axxis.

Kompensasjon

Axxis har mobilisert fire skip til Malta i påvente av at arbeidet skulle starte, og forhandler nå om kompensasjon for forsinkelsene.

De forventer at inntektene fra første del av kontrakten vil være på cirka 35 millioner dollar, med potensiale for ytterligere oppside.

Axxis påpeker også at den forsinkede tildelingen av kontrakten har hatt betydelig negativ innvirkning på arbeidskapitalen i selskapet, og deres nåværende utestående leverandørgjeld er på cirka 33 millioner dollar.

Som en konsekvens av forsinkelsene skriver Axxis at de nå vurderer ulike alternativer for å styrke selskapets økonomiske stilling.

Aksjen faller tirsdag formiddag 39,18 prosent til 2,36 kroner på Oslo Børs.