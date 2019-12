Mener lettelsesrally er over

Andrew Sullivan, partners director i Pearl Bridge, mener lettelsesrally i kjøvannet av fase 1-avtalen mellom USA og Kina nærmer seg slutten.

- Investorene forsøker nå å posisjonere seg inn for 2020, sier Sullivan til Bloomberg News.

Han peker på at man fortsatt ikke har full oversikt over hva fase 1-avtalen vil bety for konkretaksjer på kort til mellomlang sikt.

- Det er vanskelig å regne på eller forutse hvilke aksjer som kommer til å ha en fordel av avtalen på lang sikt, sier Pearl Bridge-partneren.

Se hele kommentaren i videoklippet over.