Norwegian Property selger eiendom i Stavanger

Norwegian Property har solgt eiendommen Badehusgata 33-39 i Stavanger for 430 millioner kroner, fremgår det av en melding tirsdag.

Salget er gjort gjennom selskapet Badehusgata 33-39 Holding AS, og er solgt til et prosjektselskap opprettet av Malling & Co Project Finance AS.

Norwegian Propertys eide 50 prosent i selskapet sammen med Camar Eiendom AS (35 prosent) og Agera Eiendomspartner AS (15 prosent).

«Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi om å fokusere selskapets kapital til områder hvor vi har synergier, egen bemanning eller ser andre komparative fortrinn i forhold til våre konkurrenter. Ved å gjennomføre denne transaksjonen rendyrker vi selskapet vårt ytterligere, i tråd med hva vi har kommunisert til våre eiere. Vår resterende eksponering mot Stavanger-regionen vil være gjennom et JV i Forusbeen sammen med Base Gruppen».

Det sier administrerende direktør i Norwegian Property, Bent Oustad, i en kommentar.

«Nøkkeltall for eiendommene per 30. september 2019 er inkludert i Norwegian Propertys kvartalspresentasjon for tredje kvartal 2019. Bokført verdi 30. september var 305,7 millioner kroner. I fjerde kvartal er det i tillegg foretatt diverse investeringer i eiendommen for å klargjøre bygget for nylig inngåtte leiekontrakter», skriver selskapet.

Transaksjonen sluttføres i løpet av desember 2019 gjennom salg av holding-selskapet.