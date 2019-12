I en børsmelding tirsdag kveld skriver Shelf Drilling at et av selskapets datterselskap kjøper jack-up boreriggen Maersk Completer av et datterselskap av Maersk Drilling for 38 millioner dollar.

Maersk Completer er bygget i 2007, og befinner seg nå i Singapore. Levering ventes å finne sted i januar 2020.

Selskapet skriver at det kjøper riggen med forventning om å sikre en langsiktig kontrakt innen kort tid.