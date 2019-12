Equinor har fått godkjent miljøplan for leting i Australia

Equinor har fått godkjent miljøplanen for leteboring i Great Australian Bight, som representerer den andre av fire godkjenninger før aktiviteten kan starte opp.

Det skriver National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) i en melding onsdag.

Den første godkjennelsen ble gitt i 2011.

NOPSEMA har satt strenge betingelser for godkjenningen for å sikre et høyt miljøvern, i anerkjennelse av regionens unike verdier og følsomheter, opplyses det.

I henhold til Commonwealth-lovgivningen må energiselskaper ha en godkjent miljøplan, en driftsstyringsplan og en sikkerhetsfasilitet før de kan utføre olje- og gassaktiviteter offshore.