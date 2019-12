Pundet fortsetter å svekke seg

- Det britiske pundet har svekket seg med ytterligere 1,3 prosent etter at vi i gårsdagens morgenrapport kunne melde om 0,8 prosent mot euro fra dagen før, skriver Kyrre Aamdal i DNB Markets ferske morgenrapport onsdag.

Bakgrunnen for pundsvekkelsen skal være Boris Johnsons grep for å sikre at Storbritannia forlater EU ved utgangen av neste år.

- Med en slik hard tidsfrist og erfaringene fra hvor tidkrevende det er å bli enige om en handelsavtale, øker frykten for at Brexit skjer uten avtale. Det kan ramme de økonomiske utsiktene, skriver Aamdal.

Han peker på at det videre er møte i den engelske sentralbanken (BoE) i morgen.

- Med en økt sjanse for at Storbritannia forlater EU uten en handelsavtale vil neppe BoE signalisere endringer i pengepolitikken nå, ifølge meglerhuset.

En ytterligere faktor som kan ha forsterket pundfallet kan i tillegg være at Boris Johnson ønsker å markere seg som folkets regjering, og understreket i går det med å annonsere at verken han eller noen fra hans regjering vil delta på World Economic Forum i Davos neste år.