Hendricus Nicolaas Jozef Smits ønsker grunnet andre forpliktelser å fratre som styremedlem i Odfjell SE.

Det fremkommer av innkalling til en ekstraordinær generalforsamling onsdag, som skal holdes 20. januar 2020.

Valgkomiteen foreslår at Nils Petter Dyvik velges som nytt styremedlem for en periode på to år.