Amerikanske kredittratingbyrå gir Floatel kalddusj

Moody's nedgraderer kredittratingen på Floatel International til Caa1 fra tidligere B3, mens S&P Global Ratings nedgraderer til CCC fra tidligere B-.

Begge ratingbyråer ser negative ratingutsikter. Det fremkommer av en melding fra Floatel International onsdag.

Begge ratingene har blitt trukket på Flotels anmodning, opplyses det.

Fusjonsstans

Floatel var lenge en oppkjøpskandidat av Prosafe, etter at boligriggselskapene signerte en fusjonsavtale tidligere i år.

Målet med avtalen var å blant annet gi Prosafe klarering i det norske markedet.

Fusjonsdiskusjonene ble imidlertid stanset av det norske konkurransetilsynet. Årsaken skyldtes frykt for at avtalen ville gitt økte priser for bedrifter som etterspør offshore innkvarteringstjenester, opplyses det.

Saken ble anket av Prosafe i november.

Turbulent kvartal

Boligriggselskapet rapporterte et underskudd på 28 millioner dollar i tredje kvartal.

Dette tilsvarer en resultatnedgang på 48 millioner dollar sammenlignet med tilsvarende periode året før.