Scanship Holding kaller inn til generalforsamling – vil bytte navn til Vow

Scanship Holding har innkalt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor selskapet ønsker å bytte navn til Vow AS.

Det foreslåtte nye navnet gjenspeiler den betydelige transformasjonen selskapet har gjennomgått i løpet av 2019.

Navnet understreker ikke bare engasjementet for å levere løsninger for et renere hav, men også løsninger for avfall på land, skriver ledelsen i begrunnelsen.

– Vi er forpliktet til å hjelpe landbasert industri og lokalsamfunn i å håndtere sitt avfall på en effektiv og bærekraftig måte. Våre løsninger skaper økonomiske insentiver for en sirkulær økonomi fordi vi forvandler avfall til verdifulle råvarer og produkter, sier Scanship-sjef Henrik Badin i en melding.

– 2019 har vært et bemerkelsesverdig år for Scanship på alle måter. Vi har forsterket vår posisjon i cruisemarkedet med en rekke seire og vi har fortsatte å posisjonere Scanship i havbrukssegmentet, sier Badin.

Scanschip opplyser at det kun er holdingselskapet som endrer navn. Alle andre merkevarer innad i Scanship vil videreføre sine navn.

Generalforsamlingen holdes 9. januar 2020.