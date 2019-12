Odfjell Drilling får kontrakt med ConocoPhillips

Odfjell Drilling har inngått en kontrakt for plattformboring, vedlikehold og mindre modifikasjoner for ConocoPhillips Skandinavia AS, ifølge en melding.

Kontraktsperioden er på fem år, med opsjon på å forlenge kontrakten to ganger, hver gang med inntil tre år.

Oppstart er estimert til begynnelsen av 3. kvartal 2020.

Odfjell Drilling melder også om at Aker BP onsdag har utøvd sin første 12-måneders opsjon for «Deepsea Nordkapp», som ble inngått i april.

Den nye perioden starter i mai 2021, etter utløp av den faste perioden.

Odfjell opplyser at den faste delen har en verdi på 128 millioner dollar. I tillegg kommer incentivbonuser.

Den faste kontrakten