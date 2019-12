Grønt lys for Equinors miljøplan i Australia

Oljeselskapet vil bore en letebrønn i Australbukta sør i Australia.

For å få prosjektet godkjent måtte Equinor først få godkjent sin miljøplan av det australske petroleumstilsynet NOPSEMA, noe tilsynet i en pressemelding onsdag bekrefter at de har gjort.

– Milepæl

– Dette er en viktig milepæl for prosjektet vårt i Australia. Etter en lang og grundig prosess har myndighetsorganet NOPSEMA akseptert vår miljøplan. Dette viser at vi har laget en plan som ivaretar sikkerheten og miljøet i Australbukta, sier Erik Haaland, pressetalsmann for Equinors internasjonale virksomhet, til NTB.

Planene om leteboring i dette området har blitt kraftig kritisert av miljøvernere i både Norge og Australia. Ifølge miljøorganisasjonen Wilderness Society demonstrerte 10.000 personer i Australia mot Equinors oljeplaner i Australbukta tidligere i år.

– Vil søke juridisk bistand

I en pressemelding fra miljøorganisasjonen sier de at de vil søke juridisk bistand om lovligheten rundt avgjørelsen.

– Vi er lamslåtte over at NOPSEMA har klart å godkjenne en plan som flere eksperter har kritisert kraftig. Majoriteten av australiere ønsker ikke oljeboring i Australbukta, og vi vil nå se på de juridiske mulighetene vi har til å beskytte australierne mot en slik risikofylt og uønsket boring, sier Peter Owen, leder for The Wilderness Society i Sør-Australia.

– Hårreisende

Også Greenpeace Norge reagerer, og ber Equinor om å trekke seg ut fra prosjektet.

– Denne avgjørelsen er hårreisende, både for det sårbare miljøet i Australbukta og for verdens klima. Vi håper de neste stegene på veien mot klimafiendtlig oljeboring gjør at Equinor må trekke seg ut av Australbukta, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge.

Erik Haaland sier at Equinor vil fortsette dialogen med lokalbefolkningen og interessegrupper i Sør-Australia og sier at det fremdeles gjenstår mye arbeid før en beslutning tas.

Boring ved årsskiftet

– Vi vil nå sette i gang prosessen med å anskaffe en rigg og se på mulighetene for å få inn en partner i prosjektet, sier Haaland.

Boringen kan tidligst starte ved årsskiftet 2020/2021.

Godkjenningen av miljøplanen er den andre av fire godkjenninger som kreves før Equinor kan begynne leteboringen.

Også BP var tidligere interessert i borelisenser i området, men trakk seg fordi de mente prosjektet var for risikabelt.

(©NTB)