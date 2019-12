«Mens finansmarkedene har sett en periode med forbedret risikosentiment og fallende volatilitet de siste månedene på bakgrunn av fase en-handelsavtalen, Brexit-avtalen og en etterlengtet forbedring av makroøkonomiske data, regner vi med at 2020 vil være et år hvor handelspenninger fortsetter å fremme risikoaversjon og hvor veksten fortsetter å avta».

Det skriver valutastrateg i DNB Markets, Magne Østnor, i sin rapport «Monthly Forecast Review for desember».

Spesielt forventer DNB Markets at veksten i USA vil avta nok til at Fed vil kjøre på med ytterligere lettelser, mens andre sentralbanker vil fortsette med sin ekspansive pengepolitikk.

Østnor tror derimot at rentekuttet fra Fed vil bli forskjøvet fra tidligere antatt mars, til juni.

«Selv om den økonomiske utviklingen har stabilisert seg noe den siste tiden, forventer vi fortsatt en svekkelse av økonomien inn i 2020, ledet av manglende business-sentiment og en deprimert industrisektor. Fase-en handelsavtalen med Kina kan redusere usikkerheten noe, men sannsynligvis for lite til å løfte investeringene. Videre vil utenrikshandelen fortsatt bli hemmet av de høye tollnivåene», mener Østnor.

Stabil rente i Norge

Østnor og DNB Markets tror at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent rentemøtet denne uken, samt signalisere uendrede renter for neste år.

«Siden september har den norske kronen svekket seg, som kan være et argument for en renteoppgang. Data fra nasjonalregnskapet og regionalt nettverk indikerer imidlertid at økonomien mister dampen og at veksten vil fortsette å avta. Vi forventer at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på møtet denne uken og signalisere uendrede renter neste år».

Lavere vekst i investeringer og noe globale motvind neste år vil sannsynligvis dempe veksten i BNP her hjemme, mener Østnor, som mener at Norges Banks forventede styringsrente er rimelig.

«Når det gjelder de langsiktige rentene, ser vi at dagens nivåer gjenspeiler et mer optimistisk scenario enn det vi har skrevet inn. Vi forventer derfor fortsatt at de langsiktige rentene vil falle, spesielt i USA og Norge hvor dagens nivåer er høyere enn andre steder», spår han.



«Vår forventning om et skifte i sentiment bør også spille inn i FX-markedet. Vi forventer derfor at risikofølsomme valutaer som den norske og svenske kronen vil «sell off», mens sveitsiske franc og og japanske yen bør dra nytte av et slikt scenario», avslutter strategen.