2019 kan bli det beste børsåret siden 1997

Det er svak oppgang på børsene i New York onsdag, med Dow Jones opp 0,02 prosent, Nasdaq opp 0,2 prosent og S&P 500 opp 0,06 prosent.

Så langt i år er Dow Jones opp 21,2 prosent, mens S&P 500 er opp 27,4 prosent. I tet ligger Nasdaq med en oppgang på 33,3 prosent.

2019 ligger med det an til å bli det beste børsåret siden 1997. Stiger S&P 500 nå 1,8 prosent før nyttår, passeres 2013. Da må vi tilbake til 1997 for å finne et bedre børsår.

I 2013 var oppgangen på 29,6 prosent og 1997 var den på 31,01 prosent. Det beste året etter 1970 var i 1995, da indeksen steg 34,11 prosent, ifølge Wikipedia.

Det verste året var i 2008, da indeksen falt 38,49 prosent.

S&P 500 har siden startpunktet i 1926 gitt en årlig avkastning, inkludert utbytter, på 9,8 prosent, og det selv om det har vært år der S&P 500 har falt mer enn 30 prosent.