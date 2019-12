FedEx-aksjen stuper på Wall Street

Pakkeleveringsselskapet FedEx faller over 10 prosent på Wall Street onsdag. Det skjer etter at selskapet la frem kvartalstall som ble langt svakere enn ventet.

I sitt andre kvartal for regnskapsåret 2020 fikk FedEx et resultat per aksje på 2,13 dollar, mot 3,51 dollar per aksje i samme kvartal i fjor.

Inntektene beløp seg til 17,3 milliarder dollar, mot 17,8 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

På forhånd hadde analytikerne ventet et resultat per aksje på 2,78 dollar, og inntekter på 17,6 milliarder dollar.

I tillegg nedjusterte selskapet inntjeningsestimatene for regnskapsmessige 2020. Den nedjusterte guidingen reflekterer lavere salg i alle selskapets transportsegmenter og høyere kostnader knyttet til hjemlevering.

- Regnskapsmessige 2020 vil bli et år med fortsatte betydelige utfordringer og forandringer for FedEx, sa styreleder Frederick Smith i forbindelse med tallene.

I etterkant av rapporten har flere analytikere nedgradert og kuttet kursmålet på aksjen, ifølge Marketwatch.