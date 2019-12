Nel-partner får avtale

Nel-partneren Everfuel har blitt tildelt i overkant av seks millioner euro fra det Danske Energibyrået til et prosjekt som tar sikte på å etablere en storskala, elektrolysebasert fasilitet for hydrogenproduksjon ved Shell-raffineriet i Fredericia i Danmark, opplyses det i en børsmelding.

Nel eier 19,9 prosent av aksjene i Everfuel.

- Vi har jobbet med dette prosjektet i et par år nå, og er glade for å se at Jacob Krogsgaard og hans team i Everfuel tar nok et viktig steg mot å realisere fornybar hydrogenproduksjon ved raffineriet i Fredericia. Fasiliteten vil fungere som et «back-bone» for fornybart hydrogentilbud i Danmark, både for raffineriet og for brenselcelle-lastebiler som opererer i området, sier Nel-sjef Jon André Løkke.

Flere detaljer rundt prosjektet vil komme i første halvdel av 2020, opplyses det.