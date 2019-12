Flat dag på Wall Street

Det endte blandet på Wall Street onsdag. Én av de tre toneangivende indeksene steg.

Det er fremdeles handelsavtalen mellom USA og Kina som drar markedene, skriver CNBC. De to landene ble forrige uke enige om en første fase av en handelsavtale. Avtalen innebærer blant annet en gradvis nedtrapping av toller, og at Kina skal kjøpe mer landbruksvarer fra USA.

Ellers fokuserer markedene på riksrettsprosessen mot Donald Trump. Nordea Markets skrev tidligere i dag at markedene forholder seg rolige til prosessen.

-Markedene forventer en riksrettsprosess, men de forventer ikke at Senatet vil bestemme seg for å fjerne Trump fra vervet eller tvinge ham til å trekke seg. Markedet forventer at Trump vil stille til gjenvalg i november, skrev meglerhuset.

Dow Jones falt 0,10 prosent til 28.239,28.

10 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Boeing som steg 1,14 prosent. Flyprodusenten meldte mandag at det fra januar ville midlertidig stanse produksjonen av ulykkesflyet 737 MAX.

Nike steg 0,87 prosent, mens Caterpillar steg 0,57 prosent.

På taperlisten finner vi blant annet Walmart som falt 1,17 prosent, og Coca-Cola som falt 0,88 prosent.

Nasdaq steg 0,05 prosent til 8.827,73.

Tesla steg 3,74 prosent til 393,15 dollar, og dermed ny all-time high. Aksjen har steget hele 60 prosent dette kvartalet, etter å ha lagt frem sterke kvartalstall i oktober.

Netflix steg 1,69 prosent etter at BofA Securities oppgraderte aksjen til kjøp, ifølge Marketwatch.

Facebook steg 2,07 prosent, mens chipprodusenten AMD falt 1,10 prosent.

S&P 500 falt 0,04 prosent til 3.191,27.

Dagens soleklare taper ble pakkeleveringsselskapet FedEx som falt 10,07 prosent, etter å ha lagt frem elendige kvartalstall. I tillegg nedjusterte selskapet guidingen.

Ellers steg Twitter 3,21 prosent, mens gjødselprodusenten Mosaic steg 3,60 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, steg 2,44 prosent til 12,59.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 0,56 prosent til 66,14 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,71 prosent til 60,93 dollar per fat. Ferske tall onsdag viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 1,1 millioner fat forrige uke, mot et ventet fall på 2,1 millioner fat.

Spreaden mellom den toårige og den tiårige amerikanske statsrenten er nå på 29 basispunkter. 2-åringen er uendret til 1,63 prosent, mens 10-åringen er opp 3,9 prosent til 1,92 prosent. 30-åringen er opp 4,7 basispunkter til 2,36 prosent.

Gullprisen er ned marginale 0,07 prosent til 1.479,60 dollar per unse.