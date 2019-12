DNB Markets gjentar sin kjøpsanbefaling på Odfjell Drilling torsdag, og har et kursmål på 43 kroner pr. aksje,

«Odfjell Drilling meldte i går at Aker BP utløste opsjonen på riggen Deepsea Nordkapp for en periode på 12 måneder og med en rate tilsvarende 350.000 dollar pr. dag. Det innebærer at riggen er bekreftet beskjeftiget i ytterligere 12 måneder etter utløpet av dagens kontrakt i mai 2021», skriver DNB Markets.

Meglerhuset mener at ratenivået bekrefter samtidig deres forventninger om noe økte ratenivåer når det gjelder markedet for denne typen rigger. Ratene for tilsvarende enheter har ligget rundt 300.000 dollar pr. dagen siden 2017.



«Ytterligere bekreftelse av dette nivået kan vi få ved en potensiell forlengelse av Equinors kontrakt med Odfjell Drillings for Deepsea Atlantic og ved en annonsering av resultatet knyttet til Vår Energis forespørsel i markedet om tilbud på to tilsvarende enheter. Vi venter at begge disse oppdateringene vil kunne komme i løpet av relativt kort tid».

Aksjen er hittil i 2019 opp 56 prosent på Oslo Børs. Den siste måneden har aksjen klatret 22 prosent.