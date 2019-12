ABG Sunndal Collier forventer sterk avslutning i 2019 for PGS og TGS

Markedet for multiklientseismikk fortsetter å bedre seg.

ABG Sundal Collier skriver ifølge TDN Direkt at det er sannsynlig med en sterk årsslutteffekt i fjerde kvartal 2019, med sterkt salg fra seismikkbibliotekene (late sales).

Meglerhuset ser en vekst på 17 prosent i late sales i fjerde kvartal 2019 på årsbasis for TGS. Til sammenligning er konsensus blant analytikere en oppgang på 11 prosent på årsbasis, ifølge Factset.

Stabil bedring i oljeprisen

«Vi synes dette virker konservativt gitt lisensrundene rundt om i verden, positive datapunkter fra kontraktstildelinger og stabil bedring i oljeprisen i andre halvår 2019», skriver ABG Sundal Collier i en oppdatering.

Meglerhuset har denne uken besøkt seismikkselskapene TGS, PGS, Magseis og Axxis Geo Solutions.

TGS sier ifølge meglerhuset at de venter en «normal sterk årsslutteffekt» for late sales også i 2019. Selskapet mener også at det er underliggende positiv utvikling late sales-markedet, ifølge nyhetsbyrået.

PGS med sterk kontantstrøm

Når det gjelder PGS mener meglerhuset at ledelsen ikke ser ut til å være stresset knyttet til den ventede refinansieringen, og tror samtidig at kortsiktig kontantstrøm vil være sterk for PGS.

ABG Sundal Collier estimerer at fri kontantstrøm for PGS i fjerde kvartal 2019 og første kvartal 2020 vil være på mellom 100 millioner og 200 millioner dollar, noe som vil gjøre det enklere for selskapet å refinansiere, skriver nyhetsbyrået.

Finansdirektør Gottfred Langseth i PGS gjentar overfor meglerhuset at planen er å refinansiere uten egenkapital, og at planen er å ikke selge multiklientbiblioteket, eller deler av det, men at det kan være en mulighet dersom prisen er riktig.