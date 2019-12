Wall Street: Ekstrem grådighet på rekordhøy børs

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,25 prosent og står i 8.849,45 poeng, mens Dow Jones står i 28.313,63 poeng etter en oppgang på 0,26 prosent.

Denne uken har alle de ledende indeksene satt nye rekorder.

Makro

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 234.000 pr. 14. desember, en nedgang på 18.000 fra ikke-reviderte 252.000 uken før. Ifølge TDN Direkt og Direkt Makro var det ventet en måling på 225.000.

Fire ukers snitt kom inn på 225.500, opp fra ikke-reviderte 224.000 uken før.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims), var 1.722.000 pr. 7. desember, ned fra reviderte 1.671.000 (opprinnelig rapportert: 1.667.000) uken før.

Samtidig har det blitt kjent at industriindeksen til Philadelphia Fed har gått kraftig tilbake i desember. Indeksen, som månedlig indikerer utviklingen i industriproduksjonen i Philadelphia-regionen, har ramlet fra pluss 10,4 poeng til bare 0,3 poeng, ifølge Federal Reserve Bank of Philadelphia.

Ifølge TDN Direkt og Direkt Makro var indeksen ventet å synke til åtte poeng.

Ekstrem grådighet

CNN presenterer en «frykt- og grådighetsindeks» som sier noe om hva som nå driver markedet. En indeks på 50 er – ikke uventet – midt på treet, mens 0 indikerer ekstrem frykt og 100 indikerer ekstrem grådighet.

Torsdag er indeksen på 87, hvilket indikerer ekstrem grådighet. For en uke siden sto indeksen i 61 (grådighet) mens den sto i åtte (ekstrem frykt) for et år siden.

Frykt- og grådighetsindeksen baserer seg på følgende faktorer: