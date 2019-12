dette vil påvirke oslo børs

Oljeprisen stiger forsiktig videre fredag morgen. Brentoljen står nå i 66,62 dollar pr. fat, opp 0,11 prosent. Den siste måneden har brentoljeprisen steget 9,64 prosent og den siste uken oppgangen 3,37 prosent.

WTI-oljen er også i dag opp 0,11 prosent til 61,12 dollar fatet. Den har steget 10,48 prosent den siste måneden, og 2,62 prosent siste uke.

Særlig onsdag gikk oljeprisen oppover etter etter nye tall fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, ble lagt frem. De amerikanske råoljelagrene var ned 1,1 millioner fat sist uke til 446,8 millioner fat. På forhånd var det ventet at fallet skulle være på 2,1 millioner fat.

Optimisme rundt avtalen mellom Kina og USA og produksjonskutt fra Opec styrker oljeprisen.

Spår oppgang

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet 0,1-0,4 prosent.

Variert i Asia

I Kina og Japan svekkes børsene, mens det i resten av Asia er variert stemning fredag.

I Japan faller Nikkei 0,09 prosent, mens den bredere Topix-indeksen senkes 0,11 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,13 prosent, og CSI 300 er ned 0,01 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer derimot 0,27 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,21 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,25 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,06 prosent.

Handelsavtaler

En ny Nord-amerikansk handelsavtale mellom USA, Canada og Mexico ble torsdag godkjent i Representantenes hus, og er forventet godkjent av Senatet over nyttår.

Ifølge CNBC falt japanske bilprodusenter som en reaksjon på den nye avtalen, som inkluderer et krav om at 75 prosent av bildeler kommer fra Nord-Amerika. Det er et løft fra tidligere 62 prosent i forrige avtale. Dette vil sannsynligvis ramme den japanske bilindustrien, som har produksjonsbaser i Mexico, hvor det produseres biler og lastebiler for eksport, melder CNBC.

Kina og USA ble som kjent delvis enige om en handelsavtale sist helg.

Festen fortsetter i USA

USA-president Donald Trump skal stilles for riksrett, men det bryr investorene i Amerika seg lite om. Torsdag fortsatte oppturen for de ledende indeksene på Wall Street.

Dow Jones steg 0,49 prosent til 28.376,96, og S&P 500 klatret 0,45 prosent til 3.205,37. Nasdaq Composite endte dagen opp 0,67 prosent til 8.887,22.

Tesla ble en vinner med oppgang på 2,77 prosent til 404,04 dollar pr. aksje. Tesla-aksjen har steget om lag 90 prosent siden av slutten av august, og torsdagens sluttkurs er ny toppnotering for bilprodusenten.

Opp på Oslo Børs

Hovedindeksen avsluttet torsdagen opp 0,66 prosent til 922,56 poeng. Det etter en aksjehandel på 4,6 milliarder kroner. Til nå i år, når få handelsdager gjenstår før årsskifte, har indeksen steget 15,40 prosent.

Dette skjer i dag

Her er finanskalenderen for fredag 20. desember.

Makro:



Norge: Arbeidsledighet desember, kl. 08:00

Norge: Byggeareal november, kl. 08:00

Japan: KPI november

UK: Konsumenttillit desember

Danmark: BNP 3. kv., kl. 08:00

Tyskland: Konsumenttillit januar, kl. 08:00

Sverige: Detaljhandel november, kl. 09:30

Sverige: Lønninger oktober, kl. 09:30

Sverige: PPI november, kl. 09:30

UK: BNP 3. kv., kl. 10:30

USA: BNP 3. kv., kl. 14:30

ØMU: Forbrukertillit desember, kl. 16:00

USA: Privatkonsum og inflasjon (PCE) november, kl. 16:00

USA: Michigan-indeks desember, kl. 16:00

Annet:

SoftOx Solutions: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09:00

Borgestad: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler i Skien, kl. 10:00

DOF Subsea: Obligasjonseiermøter, Nordic Trustee, kl. 13:00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)