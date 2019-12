Det børsnoterte investeringsselskapet Element har fått på plass en avtale for salg av 7,89 millioner aksjer i Ambershaw Metallics, et kanadisk gruve- og metallselskap, for 2,5 millioner dollar.

– Styret er godt fornøyd med AMI-avtalen, som er viktig del av omstillingen av selskapet mot vår nye digitale strategi, melder styreleder Thomas Christensen i Element.

Element får 2 millioner dollar i kontanter ved oppgjør, ifølge børsmeldingen, samt 500.000 dollar i kontanter innen juli 2020.