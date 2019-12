DOF får forlenget kontrakt

Subseaselskap som eies av det børsnoterte rederiet DOF (65 prosent) og private equity-fondet First Reserve (35 prosent).

Det er nå inngått en avtale mellom eierne at DOF kjøper First Reserves aksjer slik at DOF blir eneste aksjonær.

DOF eies av Møgster Mohn Offshore (50,1 prosent) og andre aksjonærer. Helge Møgster og Frederik Wilhelm Mohn eier henholdsvis 66 og 34 prosent av Møgster Mohn Offshore.

DOF Subsea ble etablert i 2005 da DOF kjøpte Geoconsult. Samme år ble selskapet notert på Oslo Børs. Selskapet gjorde flere oppkjøp og bestilte skip. I 2008 kjøpte First Reserve seg inn, og selskapet ble tatt av børs.

Har i dag en flåte på 27 subseaskip, i tillegg til en rekke fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV).