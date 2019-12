Danske Bank med helomvending på TGS-aksjen

Danske Bank Markets jekker ned TGS-aksjen fra tidligere kjøpsanbefaling til selg etter en kursoppgang på over 40 prosent siden august, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet oppjusteres derimot fra 260 til 270 kroner i den siste analysen til meglerhuset. Danske Bank Markets synes at konsensusen for vekst i resultat pr. aksje på 40 prosent for 2020 er altfor mye.

«Vi mener markedsfundamentalene er svakere enn oppfatningen, og med våre utsikter om et flatt 2020-marked og investeringssynergier, tror vi TGS vil budsjettere flate investeringer i 2020», skriver Danske Bank Markets, ifølge TDN Direkt.



TGS, som tilbyr geofaglige data produkter og tjenester til olje- og gassindustrien, faller 1,01 prosent til 275,30 kroner i åpningshandelen på Oslo Børs fredag. Hittil i år er aksjen opp 31,75 prosent.