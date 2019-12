Pareto Securities øker kursmålet på Telenor-aksjen

Pareto Securities setter kursmålet på 165 kroner, opp fra tidligere 155 kroner. Meglerhusets holdanbefaling består.

Pareto Securities tror at selskapet vil vokse litt i løpet av de neste årene, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset spår også at driftskostnader vil gå ned, slik at marginene øker.

Analytiker Christian Myklebust venter at Telenors driftsinvesteringer, ekslusiv spektrum-investeringer, vil holde seg på nivåer rundt 15 prosent av selskapets omsetning.

Telenor-aksjen er opp 1,07 prosent til 160,40 kroner den første drøye timen av fredagens handel. Til nå i år har aksjen svekket seg 4,24 prosent.