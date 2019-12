Solstad Offshore sikret en rekke kontrakter

TechnipFMC har forlenget rammeavtalen for arbeid i Nordsjøen med ett år. Det betyr at AHTS-en "Nordmand Ranger" skal brukes i 80 dager med oppstart i april.

Solstad har også fått kontrakt med Repsol Sinopec Resources UK Limited, for CSVen "Normand Jarl". Arbeidet begynner i mai 2020, og skal vare i 105 dager. Arbeidet skjer i Nordsjøen.

CSVene "Norman Baltic"og "Normand Australis" skal jobbe offshore i New Zealand og Papa New Guinea. Disse kontraktene har oppstart i januar med varighet på 60 faste dager, samt opsjoner.

De har også sikret en kontrakt på et halvt år med et stort oljeselskap, uten at det er navngitt, for en av deres største AHTS. Oppstart er før nyttår i Brasil.

Kontraktene kommer godt med for Solstad Offshore som har en presset økonomi.