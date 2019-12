Dof Subsea får godkjent redningsplan

DOF Subsea, et datterselskap av DOF, har fått tommel opp fra nødvendig flertall under et obligasjonseiermøte for obligasjonene DOFSUB07, DOFSUB08 og DOFSUB09 i dag. Vel å merke med noen endringer fra det opprinnelige f orslaget fra 5. desember.

Disse obligasjonslånene skal sørge for ny kapital i offshorerederiet, samt redusere avdrag på gjeld. Endringene betyr at kreditorer i et av obligasjonslånene får ytterligere en rentebetaling, og at forfallsdatoen i de andre lånene skyves frem til januar og mai i 2015.

DOF-aksjen stiger nokså umiddelbart 45,80 prosent til 1,77 kroner på Oslo Børs etter nyheten. Til nå i år er aksjen ned 44,69 prosent.

DOF har planlagt en emisjon i januar på 200-500 millioner kroner. De forhandler med selskapets banker. I slutten av november hadde de en gjeldsfloke på 21 milliarder kroner.

Tidligere i dag ble det klart at DOF fikk forlenget en avtale med Vår Energi.

Det Austevoll-baserte offshorerederiet ble etablert av Helge Møster, og har nesten 70 offshoreskip. Møster og Frederik Wilhelm Mohn er blant de største eiere.