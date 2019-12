Fredagens handel på Wall Street starter i pluss

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,35 prosent og står i 8.918,71 poeng, mens Dow Jones står i 28.538,71 poeng etter en oppgang på 0,57 prosent.

I fredagens rapport fra DNB Markets skriver Knut A. Magnussen at gårsdagens amerikanske nøkkeltall var av litt blandet kvalitet.

Philly Fed indeksen, som måler aktiviteten for industrien i Philadelphia-regionen, falt mye mer enn anslått i desember. Ifølge Magnussen kan det indikere noe nedside for den nasjonale ISM-indeksen.

Førstegangssøkende til ledighetstrygd økte uventet forrige uke, men falt tilbake nå. Analytikeren mener det tyder på at oppgangen skyldes tilfeldige forhold.

Det viktigste i dag er PCE-kjerneinflasjonen for november, som er ventet å vise et fall fra 1,6 til 1,5 prosent.

«Om dette blir utfallet styrkes nok bare Feds bekymring for at inflasjonen vil bli liggende vesentlig under inflasjonsmålet fremover», skriver Magnussen.

Samtidig minner analytikeren om at USAs finansminister Mnuchin i går uttalte til CNBC at han føler seg trygg på at handelsavtalen med Kina vil bli undertegnet i begynnelsen av januar.